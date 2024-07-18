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19:07, 18 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ признали нехватку военных для обороны

Генерал ВСУ Романенко признал нехватку военных для обороны на ряде направлений

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает военных для обороны на ряде направлений. Это признал замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает РИА Новости.

По его словам, украинские подразделения укомплектованы на треть на отдельных направлениях. Он подчеркнул, что на таких участках тяжело. «Рассчитывать на серьезные не то чтобы на наступательные действия, а и на оборонительные — не приходится», — сказал Романенко.

Замначальника Генштаба ВСУ добавил, что призыв на фронт проводится не настолько решительно. Мобилизация не удовлетворяет текущие потребности, уточнил он.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинским властям стоит проводить мобилизацию по образцу Советской армии. Он призвал брать лучшее из советской истории республики, отметив, что в армии СССР системной подготовкой военнослужащих занимались все органы власти.

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      Кристина Есикова
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