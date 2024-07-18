Вдовам участников СВО разрешили не платить за проезд в Петербурге

Беглов разрешил вдовам участников СВО не платить за проезд в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил женам и вдовам участников специальной военной операции (СВО) не платить за проезд в городском общественном транспорте. Это следует из постановления, которое было опубликовано на сайте правительства.

Представители комитета по транспорту в Северной столице разъяснили, что данная мера начнет действовать в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене.

Для того чтобы ею воспользоваться, нужно оформить бесплатный проездной билет в ГКУ «Организатор перевозок». Срок его действия — до 31 декабря 2024 года включительно, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тюмени детям бойцов, не вернувшихся с СВО, разрешили бесплатно кататься на каруселях. Для этого необходимо заранее принести документы и зарегистрироваться в специальном фонде.