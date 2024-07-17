Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 17 июля 2024Россия

В России детям не вернувшихся с СВО бойцов разрешили бесплатно кататься на каруселях

В Тюмени детям бойцов в зоне СВО разрешили бесплатно кататься на каруселях

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В Тюмени детям бойцов, не вернувшихся со специальной военной операции (СВО), разрешили бесплатно кататься на каруселях. Для этого необходимо заранее принести документы и зарегистрироваться в специальном фонде, сообщило агентство Ura.ru.

Билеты на аттракционы в городском парке культуры получат те, чьи родственники были в зоне боевых действий Однако, как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», просто прийти на карусели нельзя, сначала следует прикрепиться к фонду «Защитники Отечества».

Сотрудники фонда отметили, что точное количество выданных билетов пока что неизвестно.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев внес в нижнюю плату парламента поправку к законопроекту о миграционном режиме высылки, обязывающую мигрантов поддерживать спецоперацию в качестве одного из условий нахождения в России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из украинского плена десятки военных

      Европарламент осудил визит премьера Венгрии в Россию

      Замороженные активы России призвали конфисковать

      Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в российском регионе

      На юге России ввели ограничения энергоснабжения

      Стилистка объяснила пристрастие 75-летней Аллы Пугачевой к джинсам

      Украинские магазины перестали продавать скоропортящиеся продукты

      Москвичам пообещали «погодное дежавю»

      Матвиенко рассказала о многократный попытках мошенников обмануть ее

      Арестованного замглавы МВД на транспорте по Махачкале отстранили от службы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше