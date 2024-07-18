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14:41, 18 июля 2024Мир

В России отреагировали на визит Зеленского в Великобританию

Сенатор Карасин назвал визит Зеленского в Великобританию суетливой беготней

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества суетливой беготней. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Это какая-то суетливая беготня по столицам. С протянутой рукой, со слезами на глазах. Перспективы, на мой взгляд, эти поездки уже не имеют никакой, кроме введения в заблуждение украинского общества

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Складывается впечатление, что Зеленскому уже нечего делать в Киеве. Вот он ездит то на саммит НАТО, то теперь в Лондон, то еще куда-то. Выглядит это все печально для решения конкретных проблем», — отреагировал Карасин.

Ранее Зеленский прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества. Отмечается, что помимо участия в саммите украинский президент проведет ряд двусторонних встреч и подпишет новые соглашения по безопасности. В частности, он встретится с королем Карлом ІІІ и премьер-министром Киром Стармером. Также Зеленский подпишет соглашение о поддержке украинского военно-промышленного комплекса и обсудит вопросы оборонного взаимодействия.

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