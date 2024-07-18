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12:18, 18 июля 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Великобританию

Зеленский прибыл в Великобританию на саммит Европейского сообщества

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо участия в саммите, президент проведет ряд двусторонних встреч и подпишет новые соглашения по безопасности. В частности, он встретится с королем Карлом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, а также руководителями оборонных предприятий.

Также Зеленский подпишет соглашение о поддержке украинского военно-промышленного комплекса и обсудит вопросы оборонного взаимодействия.

Ранее король Великобритании Карл ІІІ сообщил, что Лондон сыграет ведущую роль в предоставлении Украине членства в НАТО. По его словам, британское правительство должно защитить ценности альянса и «обеспечить ясный путь Украины» в него.

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      Илья Таксюр
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