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14:43, 17 июля 2024Мир

Великобритания захотела сыграть ведущую роль на пути Украины в НАТО

Король Британии Карл III: Лондон сыграет ведущую роль на пути Украины в НАТО

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Лондон сыграет ведущую роль в предоставлении Украине членства в НАТО, заявил король Великобритании Карл III. Слова монарха предает агентство Reuters.

Британское правительство должно защитить ценности НАТО и «обеспечить ясный путь Украины» в альянс, сыграв в этом процессе ключевую роль, подчеркнул король.

Ранее самолет британских ВВС Grob Prefect T1 заметили над территорией Харьковской области. 16 июля около 23:00 по московскому времени он пролетел над Донецкой народной республикой и Запорожской областью, затем самолет был замечен над Сумской, Харьковской и Черниговской областями.

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      Глеб Бажуткин
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