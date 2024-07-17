Великобритания захотела сыграть ведущую роль на пути Украины в НАТО

Король Британии Карл III: Лондон сыграет ведущую роль на пути Украины в НАТО

Лондон сыграет ведущую роль в предоставлении Украине членства в НАТО, заявил король Великобритании Карл III. Слова монарха предает агентство Reuters.

Британское правительство должно защитить ценности НАТО и «обеспечить ясный путь Украины» в альянс, сыграв в этом процессе ключевую роль, подчеркнул король.

Ранее самолет британских ВВС Grob Prefect T1 заметили над территорией Харьковской области. 16 июля около 23:00 по московскому времени он пролетел над Донецкой народной республикой и Запорожской областью, затем самолет был замечен над Сумской, Харьковской и Черниговской областями.

