Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 17 июля 2024Мир

Самолет ВВС Британии заметили над Харьковом. Он пропал с радара спустя семь часов

В небе над Украиной пролетел учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании

Фото: Kev Gregory / Reuters

Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС заметили над территорией Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Ранее в Великобритании заявляли о подготовке украинских летчиков на самолетах НАТО.

Самолет летал над разными регионами Украины

Во вторник, 16 июля, в 18:26 по московскому времени Grob Prefect T1 появился в Кировоградской области. Около 23:00 он пролетел над Донецкой народной республикой и Запорожской областью, затем самолет был замечен над Сумской, Харьковской и Черниговской областями.

Воздушное судно пропало с радаров после 1:32 в районе села Чабановка в Закарпатской области.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», учитывая полет у Краматорска, самолет находился слишком близко к фронту, и это опасно для авиации. Также предполагается, что мог иметь место сбой авиационного сервиса.

В Британии обучалась группа украинских пилотов

В конце прошлого года первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании. Шестеро летчиков, которые завершили обучение, приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Еще десять пилотов-стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявлял, что в будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

При этом в марте министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что власти выступают против отправки на Украину иностранных специалистов для обучения солдат ВСУ. Кэмерон заявил, что Лондон не поддерживает проведение тренировочных миссий на территории Украины, так как считает, что иностранных специалисты могут стать «мишенью» для российских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет ВВС Британии заметили над Харьковом. Он пропал с радара спустя семь часов

      В глобальном потеплении нашли угрозу интернету

      Пермский людоед после выхода из колонии устроился на работу в приют для животных

      Популярная тиктокерша ушла из жизни в возрасте 10 лет

      Мотоциклист без прав насмерть сбил 17-летнюю россиянку

      Раскрыты главные условия женских оргазмов

      Орбан сообщил Евросовету о последствиях победы Трампа

      Добытчики криптовалюты попросили власти России не губить отрасль

      Появились подробности о стрелявшем по детям под Волгоградом участнике СВО

      В Германии пожаловались на следящие за подготовкой украинских солдат беспилотники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше