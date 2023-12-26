Первые украинские пилоты завершили обучение на F-16 в Британии

Шестеро украинских пилотов завершили обучение на F-16 в Британии

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что шестеро летчиков, которые завершили обучение, приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Еще десятеро пилотов-стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.

В Британии тренировки начались в августе, они касались пилотирования и специального обучения авиационной терминологии в английском языке.

«В будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не получит в свое распоряжение американские истребители F-16, пока не подготовит под них соответствующую инфраструктуру, а это случится не раньше 2024 года.