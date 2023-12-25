На Украине призвали не ждать истребителей F-16 до конца года

Спикер ВС Украины Игнат: F-16 до конца 2023 года на Украине не появятся

Украина не получит в свое распоряжение американские истребители F-16, пока не подготовит под них соответствующую инфраструктуру, а это случится не раньше 2024 года. Об этом сообщил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат, передает издание «Страна.ua».

Спикер ВС связал нереалистичные ожидания украинской общественности с недавним заявлением премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о начале подготовки самолетов к передаче Украине F-16, которые находятся в распоряжении королевства. «Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну все же, оффрекорд, скажите, есть они?". Люди хотят верить, что они в Украине», — сказал Игнат.

Украинский чиновник опроверг слухи о нахождении F-16 на территории страны и отметил, что передача Киеву истребителей состоится не раньше, чем будет подготовлена необходимая инфраструктура и завершено обучение летчиков и специалистов.

22 декабря Рютте объявил о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Украине. Он рассказал, что Амстердам впечатлен прогрессом Киева в осуществлении реформ и продолжит оказывать Украине поддержку.