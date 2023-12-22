Премьер Нидерландов заявил о готовности помочь Украине на пути в Евросоюз

Премьер Рютте: Нидерланды готовы помочь Украине на пути в Евросоюз

Нидерланды готовы помочь Украине на пути в Европейский союз (ЕС), так как Киев продолжает проведение реформ. Об этом заявил в соцсети X премьер-министр королевства Марк Рютте по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы обсудили принятое на прошлой неделе важное решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Я впечатлен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления», — сообщил политик.

Он также отметил, что нидерландская сторона приложит все усилия для одобрения финансовой помощи Украине со стороны ЕС в 2024 году.

Ранее Рютте заявил, что Нидерланды проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Украине. По его словам поставка американских истребителей F-16 является одной из важнейших частей военной поддержки Украины.