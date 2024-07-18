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09:22, 18 июля 2024Среда обитания

Врач назвала дешевое средство от жары

Врач-эндокринолог Балашова назвала кефир доступным и полезным средством от жары

Фото: NataliaPopova / Shutterstock / Fotodom

Кефир является доступным и полезным напитком, который поможет пережить высокие температуры. Дешевое средство от жары россиянам назвала врач-эндокринолог Наталья Балашова, передает Pravda.Ru.

Эксперт отметила, что у кефира нет противопоказаний. «Исключение только для тех, кто не переносит повышенную кислотность, им вкус кефира не нравится», — заявила Балашова.

Врач добавила, что кефир полезен для здоровья благодаря живым кефирным грибкам. Она также напомнила, что свежий кефир не старше трех дней обладает послабляющим действием, а продукт с более длительным сроком хранения — скрепляющим. Балашова подчеркнула, что лучше всего пить обычные молочные продукты вместо обезжиренных альтернатив.

Ранее повар Татьяна Иваненко рассказала, какие напитки лучше всего пить в жару. По ее словам, отлично утолить жажду помогут домашние лимонады.

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      Александра Качан
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