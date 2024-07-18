Зеленского обвинили в создании кризиса власти на Украине

Азаров обвинил Зеленского в доведении Украины до полной утраты глобальной власти

Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до полной утраты глобальной власти, поскольку в конце августа истекает срок действия Верховной Рады. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram канале.

По его словам, Украина приближается к кризису легитимности, так как 28 августа истекают полномочия парламента, а вместе с ними заканчиваются сроки законной власти в принципе.

«После 29 августа Верховная Рада становится нелегитимной, просроченной, такой же, каким стал сам Зеленский с 21 мая», — заключил Азаров.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что срок действия парламента истечет в конце августа. По его словам, продлить полномочия парламента можно с помощью выборов.