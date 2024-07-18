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20:26, 18 июля 2024Моя страна

Житель Новосибирской области снял крупным планом редкую хищную птицу

Житель Новосибирской области снял крупным планом редкого черного коршуна

Фото: Вых Пыхманн / Wikimedia

Житель Новосибирской области снял крупным планом редкую хищную птицу. Соответствующий снимок появился на странице Кыштовского района во «ВКонтакте».

На размещенном кадре запечатлен краснокнижный черный коршун, сидящий на ветке кустарника. При этом он вытянул шею вперед, открыл клюв и немного расправил крылья. Уточняется, что данная фотография была сделана у села Боровое.

Черные коршуны встречаются в Африке, Австралии, Монголии, восточных районах Китая и южных районах Новосибирска. Кроме того, их можно увидеть в Московской области, в частности, Волоколамском, Коломенском, Зарайском, Можайском, Дмитровском и Клинском районах.

Ранее сообщалось, что в Приамурье впервые заметили потомство редкой краснокнижной птицы — большой белой цапли.

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      Мария Винар
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