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14:18, 19 июля 2024Бывший СССР

20 хинкали и два хачапури сочли недостаточным для понимания Грузии

Папуашвили: 20 хинкали и два хачапури недостаточно для понимания Грузии
СюжетСанкции против России:
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Кадр: TV IMEDI / YouTube

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что съесть 20 хинкали и два хачапури в Грузии недостаточно, чтобы разобраться в стране, его слова передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Все почему-то считают, что если съели у нас двадцать хинкали и два хачапури, то разобрались в Грузии и могут говорить о ней», — заявил Папуашвили.

По его словам, представители Запада создали «микро-Грузию» в сфере некоммерческих организаций и, игнорируя мнение остальных жителей страны, пользуются информацией, поступающей только из этого ограниченного круга.

Ранее Папуашвили заявил, что иностранные государства требовали от Грузии ввести санкции против России после начала спецоперации на Украине. О каких именно странах идет речь, спикер не уточнил.

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      Валентин Карант
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