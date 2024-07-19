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20:51, 19 июля 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен попала в объективы папарацци во Флориде, США, и вызвала споры в сети. Соответствующие материалы публикует Daily Mail.

43-летняя знаменитость прошлась по улице с собакой на поводке, примерив черный спортивный костюм, который состоял из майки и леггинсов. При этом звезда продемонстрировала стройные ноги и подтянутый живот. Кроме того, она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

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Пользователи сети оценили внешний вид Бюндхен в комментариях под постом. «Какая же она красивая», «Если надеть ей на голову пакет», «Очень красивая», «Стареющая модель», — высказались они.

В июне Жизель Бюндхен снялась топлес для рекламы. На опубликованном черно-белом снимке манекенщица позировала перед фотографом в костюме, состоящем из мини-юбки и пиджака, декорированного массивными пуговицами.

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      Карина Черных
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