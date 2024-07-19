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11:22, 19 июля 2024Экономика

Банки по всему миру столкнулись с проблемами из-за сбоя Microsoft

Банки четырех стран столкнулись с проблемами из-за сбоя Microsoft

Фото: Hu Jingchen / Globallookpress.com

Сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, повлек за собой проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает портал Crisis24.

С перебоями онлайн-банкинга и трудностями при проведении электронных платежей столкнулись клиенты ряда местных финансовых организаций. Речь идет о банках National Australia Bank, Bendigo Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand, ASB Bank.

Как уточняет газета The New Zealand Herald, в ASB подтвердили недоступность некоторых из банковских услуг. Причиной стали «проблемы с внешним поставщиком связи», которые уже затронули телекоммуникационные и банковские компании по всему миру.

С системными проблемами столкнулся и крупнейший по количеству клиентов банк Южно-Африканской Республики (ЮАР) — Capitec. При этом, как уточняет агентство Bloomberg, клиенты все еще могут проводить операции по картам. В Банке Израиля также сообщили о частичном влиянии глобального сбоя Microsoft на банковскую систему страны.

О глобальном сбое в работе операционных систем Windows стало известно 19 июля. По информации американского портала The Verge, главный удар пришелся по банковскому сектору, сфере авиаперевозок и средствам массовой информации (СМИ). Как уточняется, причиной возникших трудностей могло стать последнее обновление программного обеспечения (ПО) по безопасности компании CrowdStrike. Устройства, на которых его установили, стали отключаться от сети и бесконечно перезагружаться.

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