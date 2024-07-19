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10:47, 19 июля 2024Интернет и СМИ

В работе Windows произошел глобальный сбой

Массовый сбой Windows затруднил работу в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ

Фото: Bruce Mars / Unsplash

В работе операционной системы Windows произошел глобальный сбой, который затруднил работу нескольких отраслей, в том числе в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ. Об этом сообщает американский портал The Verge.

По данным издания, массовый сбой могло спровоцировать последнее обновление программного обеспечения (ПО) по безопасности компании CrowdStrike. Отмечается, что устройства и сервисы, на которые установлено данное ПО, «отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки». Сбой затронул банки, авиакомпании и СМИ по всему миру.

Ранее стало известно, что глобальный технический сбой в Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру.

В Turkish Airlines уже предупредили клиентов о возможных проблемах с бронированием билетов и регистрацией. Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была парализована, а в Австралии массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. О проблемах с компьютерной системой сообщили и аэропорты Испании.

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      Олег Давыдов
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