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10:29, 19 июля 2024Путешествия

Глобальный сбой Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру

Технический сбой Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний во всем мире

Фото: Unsplash

Глобальный технический сбой в Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру. Об этом сообщает Gulf News.

Так, в Turkish Airlines уже предупредили клиентов о возможных проблемах с бронированием билетов и регистрацией, отмечает Telegram-канал «Крыша ТурДома». Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была парализована, а в Австралии массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. О проблемах с компьютерной системой сообщили и аэропорты Испании.

При этом в компании Microsoft заявили, что сбой, который привел к хаосу в авиаперевозках, уже устранен.

Ранее сообщалось, что крупнейшие американские авиакомпании остановили полеты из-за проблем с коммуникацией. Об отмене рейсов заявили в American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Allegiant Air. Причиной стал глобальный сбой связи, вызванный проблемой с программным обеспечением компании Microsoft.

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      Марк Успенский
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