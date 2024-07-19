В США авиакомпании остановили полеты из-за глобального сбоя

Американские авиакомпании остановили полеты в США из-за глобального сбоя связи

Крупнейшие американские авиакомпании остановили полеты из-за проблем с коммуникацией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Об отмене рейсов заявили в American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Allegiant Air. Причиной стал глобальный сбой связи, вызванный проблемой с программным обеспечением компании Microsoft.

Кроме того, авиакомпании Frontier также пришлось приостановить отправления самолетов. В результате 147 рейсов были отменены, а 212 вылетов задержаны.

Как пишет Daily Mail, от перебоев пострадали и три крупнейшие авиакомпании Австралии — Qantas, Jetstar и Virgin. Технический сбой затронул работу крупных банков, предприятий, телеканалов и сайтов.

Сообщалось, что глобальный технический сбой в Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру. О проблемах с компьютерной системой сообщили в Германии, Испании, Турции.