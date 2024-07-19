NBC News: Байден почувствовал себя преданным из-за давления демократов

Президент США Джо Байден чувствует себя преданным и оскорбленным из-за давления и попыток Демократической партии вытеснить его из предвыборной гонки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Байден чувствует себя лично оскорбленным и преданным из-за давления демократов и того, как многие из них оставили его на произвол судьбы, когда он столкнулся с крупнейшим кризисом в своей политической карьере. (...) Он злится на то, что партия буквально пыталась его вытеснить из предвыборной гонки», — передает телеканал.

Также несколько членов Демпартии считают, что их стремление избавиться от кандидатуры политика «ничего не изменит», поэтому не торопятся менять ситуацию. Однако источники на правах анонимности сообщили телеканалу, что демократы надеются на самостоятельный выход Байдена из гонки, что избавит их от необходимости «оказывать еще больше давления».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Байден может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны демократов. Кроме того, один из его друзей на правах анонимности заявил о всеобщей убежденности в том, что действующий американский лидер не способен победить экс-президента США Дональда Трампа.

