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23:16, 19 июля 2024Мир

Белый дом рассказал о планах США в Азии

Салливан: США не создают НАТО в Азии, а хотят связать союзников страны в регионе
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о планах Вашингтона в Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся не создать аналог НАТО в Азии, а связать между собой союзников страны в регионе. Он добавил, что речь идет не только об оборонных связях, но и экономических. В качестве американских союзников Салливан перечислил Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию и Великобританию.

Ранее вице-президент Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Виктор Чха Победа заявил, что возможного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к развитию ядерного оружия на Корейском полуострове.

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      Марина Совина
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