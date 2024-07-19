Белый дом рассказал о планах США в Азии

Салливан: США не создают НАТО в Азии, а хотят связать союзников страны в регионе

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о планах Вашингтона в Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся не создать аналог НАТО в Азии, а связать между собой союзников страны в регионе. Он добавил, что речь идет не только об оборонных связях, но и экономических. В качестве американских союзников Салливан перечислил Японию, Южную Корею, Филиппины, Австралию и Великобританию.

Ранее вице-президент Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Виктор Чха Победа заявил, что возможного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к развитию ядерного оружия на Корейском полуострове.