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15:30, 19 июля 2024Путешествия

Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета обвинила главу компании Vulcan Green Steel в домогательствах во время полета. Об этом она рассказала в публикации в соцсети X, на которую обратило внимание издание The Economic Times.

По словам автора поста, инцидент произошел на рейсе авиакомпании Etihad Airways из Калькутты, Индия, в Абу-Даби, ОАЭ. Женщина написала, что 65-летний Динеш Кумар Сараоги, с которым она летела на соседних креслах, завязал с ней безобидный разговор о своей семье и прошлом, а потом поинтересовался ее хобби. Когда пассажирка призналась, что любит смотреть фильмы, он достал телефон и начал показывать ей порнографические ролики, а потом попытался ее пощупать.

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Как пишет источник, напуганная женщина сумела сбежать в туалет и сообщить о произошедшем членам экипажа. По словам пострадавшей, бортпроводники сразу же пересадили ее на другое место, накормили и обеспечили ей безопасность. Тем временем бизнесмен неоднократно интересовался у экипажа местонахождением попутчицы.

Автор публикации также отметила, что сотрудники перевозчика и полиция Абу-Даби проводили ее до следующего выхода на посадку и она не успела подать жалобу, так как опаздывала на стыковочный рейс в Бостон.

Делясь своим опытом, женщина подчеркнула: ее целью было напомнить другим пассажирам, что подобные инциденты могут случиться с каждым.

Ранее в США пассажир авиакомпании United Airlines был обвинен в домогательствах во время полета. Женщина пожаловалась, что сосед трогал ее «в неподходящих местах», пока ее парализовал страх.

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      Алина Черненко
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