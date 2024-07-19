Бойца СВО нашли без денег и документов просящим помощь на вокзале

Депутат Иванов рассказал об оставшемся в Екатеринбурге без документов бойце СВО

В Екатеринбурге местные жители заметили на вокзале участника специальной военной операции (СВО), оставшегося в чужом городе без денег, телефона и документов. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, екатеринбургские журналисты обратились к нему с просьбой о помощи военному, после чего политик пригласил бойца на прием. Как выяснилось, мужчина родился в Благовещенске, на спецоперацию отправился по контракту. Прослужив год на краснолиманском направлении, он был ранен и помещен в екатеринбургский госпиталь. Там врачи поставили ему категорию «Д» (не годен к военной службе) и отправили домой.

Однако вернуться в Благовещенск военному не удалось. «Как сказал боец, в Екатеринбурге на вокзале у него якобы подрезали сумку с документами, деньгами и телефоном. Удача, что остались хотя бы документы из госпиталя — они были в пакете», — написал Иванов.

В результате выяснилось, что сумку не крали, военнослужащий ее потерял. Где и при каких обстоятельствах он забыл сумку, не уточняется. Паспорт и военный билет мужчине вернули полицейские, остальные вещи он забрал в камере хранения. От помощи в поездке домой боец отказался.

Ранее житель Забайкальского края нашел на берегу реки безногого участника СВО, который служил в составе частной военной компании «Вагнер». Местный житель помог бывшему военному на протезах спуститься к воде, предположив, что тот вскоре отравится домой, однако на следующий день вагнеровец оказался на том же месте. В результате выяснилось, что боец гостил у брата, однако поссорился с ним и ушел жить на улицу.