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15:43, 19 июля 2024Наука и техника

Бывший финдиректор НАСА спрогнозировал цену за выведение килограмма груза на орбиту

Бывший финдиректор НАСА: цена выведения килограмма груза упадет до 1000 долларов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Благодаря многоразовой транспортной системе Starship компании SpaceX цена за выведение груза на околоземную орбиту упадет ниже 1000 долларов за килограмм, предрекли на страницах SpaceNews бывший финдиректор НАСА Грег Отри и научный сотрудник Техасского технологического университета Александр Уильям Солтер.

По их оценке, ракеты SpaceX ускорили революцию на рынке космических запусков, существенно удешевив доступ к низкой околоземной орбите.

«Еще в начале 2000-х годов вывод одного килограмма на низкую околоземную орбиту стоил почти 10 тысяч долларов. К 2015 году ракета Falcon 9 компании SpaceX могла сделать это за 2720 долларов. Сегодня запуск той же полезной нагрузки стоит всего 1500 долларов. С учетом интенсивной рыночной конкуренции и новой огромной ракеты Starship от SpaceX мы прогнозируем цены ниже 1000 долларов к концу десятилетия», — говорится в публикации.

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Эксперты уверены, что последний раз подобное одновременное снижение стоимости и повышение производительности наблюдалось в случае интегральных микросхем, распространение которых привело к революции в области персональных компьютеров и интернета.

В марте издание со ссылкой на старшего вице-президента и главу бизнес-подразделения по легкой ракете Vega в европейской компании Arianespace Марино Фрагнито сообщило, что легкие ракеты, предназначенные для запуска небольших космических аппаратов, могут не выдержать конкуренции с системой Starship американской компании SpaceX.

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      Иван Потапов
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