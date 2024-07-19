Уотерс: на Украине мобилизуют людей, чтобы Зеленский купил очередное поместье

Бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в подкасте Raw Politik прокомментировал мобилизацию на Украине.

По его словам, украинские власти хотят мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы использовать их как пушечное мясо. Он также заявил, что мобилизация нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он «смог купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане» и «отойти от дел с его миллиардами». Музыкант считает, что политик покинет свой пост достаточно скоро.

Ранее бывший лидер группы Pink Floyd заявил о возросшем уважении к российскому президенту Владимиру Путину. Уотерс назвал несправедливыми свои слова о том, что Путин — гангстер. Музыкант отметил, что, возможно, политик «руководит своей страной во благо всего народа России».

