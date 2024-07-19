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10:35, 19 июля 2024Россия

Депутат Госдумы впервые рассказал о своем самочувствии после нападения на него

Депутат Матвеев рассказал о нормальном самочувствии после нападения мигрантов
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев впервые рассказал о своем самочувствии после нападения на него мигрантов. По его словам, в целом чувствует себя нормально, хотя и присутствует некоторый дискомфорт, передает «360».

«Самочувствие нормальное. Болит место удара, где зашили, а в остальном, считаю, нормально отделался, легко», — отметил Матвеев.

По его словам, он вынужден ходить на перевязки до тех пор, пока ему не снимут швы. Это произойдет примерно через 10 дней.

18 июля парламентарий с водителем заметили группу вооруженных палками и камнями мигрантов, которые нападали на прохожих. Как рассказал депутат, они решили остановить хулиганов. Когда Матвеев вышел из машины, то сразу же получил удар камнем по затылку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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      Елена Торубарова
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