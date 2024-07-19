Директора крупного российского завода заподозрили в растлении падчерицы

В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы

В подмосковном Раменском силовики задержали 66-летнего директора крупного завода по подозрению в растлении 14-летней падчерицы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Показания на него дала падчерица. По ее словам, отчим растлевал ее с сентября 2019-го по декабрь 2023 года. Психолог подтвердила показания подростка. Задержанный свою вину не признает.

Ранее в Нижегородской области приговорили к десяти годам колонии строгого режима 64-летнего пенсионера, изнасиловавшего несовершеннолетнюю падчерицу.