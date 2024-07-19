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07:51, 19 июля 2024Экономика

Дожди смысли мосты в Приморье

Подъем воды в реке Тигровая в Приморье из-за дождей смыл два моста

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вода в приморской реке Тигровая, уровень которой резко поднялся из-за мощных дождей, смыла два моста в Партизанском округе российского региона. Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего в округе в результате прохождения циклона выпало 59,4 миллиметра осадков — рекордный показатель в этом году. Уровень воды поднялся от 80 до 100 сантиметров. Повреждение мостов привело к проблемам на дорогах в нескольких населенных пунктах.

«Стал невозможным проезд спецтехники в Бровничах, поскольку мост аварийный и имеет ограничения по проезду большегрузного транспорта. Нет сегодня проезда и в селе Тигровом, поскольку на 98 километре поднялась река, машины могут доехать только до Фридмана. Также, по сообщению жителей Ворошиловки, в этом районе смыт мост. Смыт мост и в районе лесхоза, нет проезда на улицу Каменскую», — рассказали в администрации.

Ремонт моста станет возможен только после спада воды.

Ранее эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге призвал строить железные дороги по-новому на фоне изменения климата. Таким образом он отреагировал на инцидент со сходом вагонов пассажирского поезда в Коми из-за последствий мощных дождей.

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      Александра Качан
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