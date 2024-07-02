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10:08, 2 июля 2024Среда обитания

В России призвали строить железные дороги по-новому на фоне изменения климата

Эксперт Мюнге: нормы по строительству ЖД путей нужно пересмотреть

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / ТАСС

Нормы по строительству железнодорожных путей нужно пересмотреть на фоне изменения климата. Об этом заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге, пишет НСН.

Специалист призвал начать строить железные дороги по-новому после схода вагонов пассажирского поезда в Коми из-за последствий мощных дождей. По словам Мюнге, существуют строительные нормы по водоотведению.

«Логично делать водоотвод таким, чтобы он справлялся с крайне тяжелыми погодными условиями. Здесь, видимо, сделали таким, что не справился. Результат все видят», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что аномальные дожди и другие экстремальные погодные условия наблюдаются несколько лет подряд.

«Климат меняется на планете, нужно за ним меняться. Думаю, теперь кто-то заговорит об этом, все-таки сошел пассажирский поезд, да еще и в летний сезон», — заявил Мюнге.

Пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми в среду, 26 июня. В РЖД подтвердили, что происшествие случилось по причине подмыва почвы из-за обильных осадков.

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      Александра Качан
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