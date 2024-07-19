Лондон выделит два миллиарда фунтов стерлингов на оборонные проекты Украины

Украина подписала соглашение с Великобританией о кредите на оборонные проекты

Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Хили подписали межправительственное соглашение об официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей республики. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Договор предусматривает кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов, который позволит поддержать оборонные проекты. В том числе речь идет о поставках вооружений и налаживании ремонта.

Также стороны рассчитывают запустить частичное производство систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Указанная в соглашении сумма может быть увеличена в дальнейшем по мере налаживания сотрудничества.

Срок погашения кредита составляет 15 лет. Предполагается, что он позволит к 2026 году в том числе обеспечить страну системами противовоздушной обороны и средствами радиолокации, получить технологии и освоить производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам.

Ранее сообщалось, что государственная энергетическая компания «Укрэнерго» и немецкий госбанк развития KfW подписали соглашение о гранте в размере 100 миллионов евро на защиту и восстановление энергетики в рамках специальной бюджетной программы Евросоюза Ukraine Investment Facility.