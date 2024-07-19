Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 19 июля 2024Экономика

Евросоюз выделил Киеву 100 миллионов евро на защиту энергетики

«Укрэнерго» договорилось о гранте в €100 млн от Евросоюза на защиту энергетики
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель правления государственной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого госбанка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали в Киеве соглашение о выделении гранта в размере 100 миллионов евро на защиту и восстановление энергетики Украины. Об этом сообщает Telegram-канал украинской компании.

Направить средства в адрес «Укрэнерго» в рамках специальной бюджетной программы Евросоюза Ukraine Investment Facility банк уполномочила Еврокомиссия. Грант станет второй фазой целевой программы «Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины», первое соглашение на 15 миллионов евро было подписано с KfW полтора месяца назад.

Деньги потратят на модернизацию высоковольтных подстанций в западных регионах, развитие межгосударственных интерконнекторов, которые позволят справляться с дефицитом за счет европейских поставщиков, и ремонт пострадавшего от ракетных ударов оборудования.

Ранее депозитарий Euroclear сообщил, что впервые переведет в фонд Евросоюза для Украины часть доходов от замороженных активов России в июле. Сумма перевода составит 1,55 миллиарда евро, за полгода доходы составили 3,4 миллиарда евро.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

      Доктор предупредил о скрытых опасностях бокала вина по выходным

      В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024

      В России оценили модернизированную БМП-2

      «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

      Известный комик сравнил менталитет россиян и американцев

      74-летняя модель Твигги восхитила фанатов внешним видом

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Бортпроводникам пришлось вручную выгребать отходы из туалетов самолета

      Нетаньяху раскритиковал заключение суда ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше