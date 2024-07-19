Евросоюз выделил Киеву 100 миллионов евро на защиту энергетики

«Укрэнерго» договорилось о гранте в €100 млн от Евросоюза на защиту энергетики

Председатель правления государственной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого госбанка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали в Киеве соглашение о выделении гранта в размере 100 миллионов евро на защиту и восстановление энергетики Украины. Об этом сообщает Telegram-канал украинской компании.

Направить средства в адрес «Укрэнерго» в рамках специальной бюджетной программы Евросоюза Ukraine Investment Facility банк уполномочила Еврокомиссия. Грант станет второй фазой целевой программы «Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины», первое соглашение на 15 миллионов евро было подписано с KfW полтора месяца назад.

Деньги потратят на модернизацию высоковольтных подстанций в западных регионах, развитие межгосударственных интерконнекторов, которые позволят справляться с дефицитом за счет европейских поставщиков, и ремонт пострадавшего от ракетных ударов оборудования.

Ранее депозитарий Euroclear сообщил, что впервые переведет в фонд Евросоюза для Украины часть доходов от замороженных активов России в июле. Сумма перевода составит 1,55 миллиарда евро, за полгода доходы составили 3,4 миллиарда евро.