Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 19 июля 2024Экономика

В фонд ЕС для Украины впервые поступят доходы от активов России

Euroclear: фонд ЕС для Украины впервые получит доходы от замороженных активов РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

В июле 2024 года депозитарий Euroclear впервые переведет в фонд Евросоюза для Украины доходы от замороженных активов России. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Речь идет о сумме в 1,55 миллиарда евро. Уточняется, что за первые шесть месяцев доход от реинвестирования заблокированных активов РФ составил 3,4 миллиарда евро.

Ранее Европарламент призвал конфисковать замороженные в Европе активы России и использовать их для «компенсации ущерба», понесенного Украиной.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева не следует считать воровством. По ее словам, эти деньги приносят доход учреждению, на который у Москвы нет права.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      Эксперты рассказали о вреде энергетических напитков

      Центробанк купит деловой центр в Москве

      Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать

      В России выставили на продажу камень за 10 миллионов рублей

      В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

      Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше