В фонд ЕС для Украины впервые поступят доходы от активов России

Euroclear: фонд ЕС для Украины впервые получит доходы от замороженных активов РФ

В июле 2024 года депозитарий Euroclear впервые переведет в фонд Евросоюза для Украины доходы от замороженных активов России. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Речь идет о сумме в 1,55 миллиарда евро. Уточняется, что за первые шесть месяцев доход от реинвестирования заблокированных активов РФ составил 3,4 миллиарда евро.

Ранее Европарламент призвал конфисковать замороженные в Европе активы России и использовать их для «компенсации ущерба», понесенного Украиной.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева не следует считать воровством. По ее словам, эти деньги приносят доход учреждению, на который у Москвы нет права.