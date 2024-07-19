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14:22, 19 июля 2024Силовые структуры

Двух пострадавших от взрыва газа в российском городе увезли в больницу

СК проводит проверку после взрыва газа в Малгобеке, где пострадали 2 человека
Начало событий в новости В российском регионе прогремел взрыв в жилом доме

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Малгобеке следователи проводят проверку после взрыва газовоздушной смеси в частном жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, взрыв газа с последующим возгоранием произошел 19 июля в 11 часов в доме на улице Центральной в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района. В результате происшествия двое 20-летних молодых людей, которые были дома, получили травмы. Их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Место происшествия осматривают следователи и криминалисты. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Туда же прибыл Малгобекский городской прокурор Мурад Бахарчиев, сообщили «Ленте.ру» в республиканской прокуратуре. Начата проверка по соблюдению требований о безопасном содержании газового оборудования.

Последствия взрыва газа были сняты на видео.

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      Любовь Ширижик
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