69-я параллель
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11:07, 19 июля 202469-я параллель

Экипаж российского самолета снял на видео «свет Будды»

В Якутии экипаж самолета Ан-26 снял на видео прозванное «светом Будды» явление

В Якутии экипаж самолета-зондировщика Ан-26, вызванного в республику для создания осадков и мониторинга пожарной ситуации в регионе снял на видео явление, которое в Китае прозвали «светом Будды». Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Якутии.

«Свет Будды» или глория выглядит как круговая радуга, ее можно наблюдать лишь во время полета или находясь высоко в горах. Для того, чтобы глорию было видно, источник света должен находиться за спиной наблюдателя.

«В работу руководителя полетов входит не только учет данных с приборов, но и визуальное наблюдение за теми процессами, которые происходят за бортом», — рассказал об обнаружении «света Будды» сотрудник Росгидромета Иван Ломакин. Он объяснил, что глория образуется благодаря тому, что солнечный свет под определенным углом создает тень самолета на верхней границе облака, в результате чего в небе образуется ореол.

Ранее сообщалось, что в российском городе заметили «огненную радугу».

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      Марк Леонов
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