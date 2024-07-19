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15:36, 19 июля 2024Силовые структуры

Экс-главе российского городского округа предъявили обвинение

Экс-главе Шатуры Артюхину предъявили обвинение в растрате 221,5 млн рублей
Начало событий в новости Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей
Алексей Артюхин

Алексей Артюхин. Кадр: Внимание, Рошаль! / YouTube

Экс-главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате 221,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Обвинение предъявлено по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Артюхина задержали 17 июля. По версии следствия, растраченные чиновником деньги выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений.

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      Анна Габай
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