Экс-главе российского городского округа предъявили обвинение

Экс-главе Шатуры Артюхину предъявили обвинение в растрате 221,5 млн рублей

Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

Начало событий в новости Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

Экс-главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате 221,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Обвинение предъявлено по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Артюхина задержали 17 июля. По версии следствия, растраченные чиновником деньги выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений.