Экс-главе российского городского округа предъявили обвинение

Экс-главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявили обвинение в растрате 221,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.
Обвинение предъявлено по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Артюхина задержали 17 июля. По версии следствия, растраченные чиновником деньги выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений.