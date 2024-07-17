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20:38, 17 июля 2024Силовые структуры

Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

Экс-главу Шатуры Артюхина задержали по подозрению в растрате 221 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Бывшего главу подмосковного города Шатура Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате более 221 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, Артюхин растратил около 221,5 миллиона рублей из бюджета. Эти деньги выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений.

С 2014 года Артюхин был главой администрации подмосковного города Рошаль. В 2020 году он возглавил Шатуру. Об отставке он объявил 10 июля.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области следователи предъявили обвинение ректору Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александру Федорову по делу о растрате более 18,6 миллиона рублей.

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