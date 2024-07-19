Экс-премьер Молдавии заявил о намерении Санду устранить конкурентов

Экс-премьер Филат: госорганы Молдавии намерены устранить конкурентов Санду

Усилия государственных органов Молдавии направлены на то, чтобы устранить возможных конкурентов действующего президента страны Майи Санду. Об этом заявил экс-премьер республики Владимир Филат, передает РИА Новости.

«Есть общая практика, что институты государства, особенно с принудительными функциями — прокуратура, Национальный антикоррупционный центр, Служба информации и безопасности и другие — имеют основную задачу в виде избавления от политических конкурентов для действующей власти», — рассказал Филат.

Он напомнил, что в его отношении была начата безрезультатная уголовная проверка сразу после того, как он заявил о своем намерении вернуться к руководству партией либерал-демократов, что, по его мнению, является наглядным примером того, как власти подавляют конкурентов.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство республики боится открывать избирательные участки на президентских выборах на территории России из-за осознания, что большинство проживающих там граждан будут голосовать против Санду. По его словам, задачей для проживающих в России молдаван должно стать привлечение большого количества людей к голосованию.