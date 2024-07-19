Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:35, 19 июля 2024Бывший СССР

Экс-премьер Молдавии заявил о намерении Санду устранить конкурентов

Экс-премьер Филат: госорганы Молдавии намерены устранить конкурентов Санду
Владимир Филат

Владимир Филат. Фото: Anna Moneymaker / Reuters

Усилия государственных органов Молдавии направлены на то, чтобы устранить возможных конкурентов действующего президента страны Майи Санду. Об этом заявил экс-премьер республики Владимир Филат, передает РИА Новости.

«Есть общая практика, что институты государства, особенно с принудительными функциями — прокуратура, Национальный антикоррупционный центр, Служба информации и безопасности и другие — имеют основную задачу в виде избавления от политических конкурентов для действующей власти», — рассказал Филат.

Он напомнил, что в его отношении была начата безрезультатная уголовная проверка сразу после того, как он заявил о своем намерении вернуться к руководству партией либерал-демократов, что, по его мнению, является наглядным примером того, как власти подавляют конкурентов.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство республики боится открывать избирательные участки на президентских выборах на территории России из-за осознания, что большинство проживающих там граждан будут голосовать против Санду. По его словам, задачей для проживающих в России молдаван должно стать привлечение большого количества людей к голосованию.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Самый масштабный компьютерный сбой в истории вызвал хаос по всему миру. Как это было?

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Турист на спор прыгнул в фонтан в Европе и разгневал местных жителей

      В российском городе полицейские нашли крупный арсенал и военную экипировку в автомобиле

      В России пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена ползти в гипсе на десятый этаж

      На Украине обвинили Зеленского в уничтожении всей политической конкуренции

      Популярный журналист раскрыл отношение американцев к России

      Байден заявил о намерении продолжить избирательную кампанию

      Джулия Фокс показала внешность без макияжа

      Израиль захотел объединить весь свободный мир в борьбе с одной страной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше