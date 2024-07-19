Додон: власти Молдавии боятся открывать участи для голосования в России

Правительство Молдавии боится открывать избирательные участки на президентских выборах на территории России из-за осознания, что большинство проживающих там граждан будут голосовать против Майи Санду. Такое заявление сделал бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Дай Бог, чтобы они открыли хотя бы четыре-пять участков. (...) Больше участков власти не откроют, они боятся. Потому что они знают, что там будут голосовать против них», — рассказал Додон.

По его словам, задачей для проживающих в России молдаван должно стать привлечение большого количества людей к голосованию. Помимо этого, он отметил, что власти Кишинева решили открыть большое количество участков для голосования именно в Европе в надежде получить голоса от проживающих там граждан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США передачей техники подталкивают Молдавию к украинскому сценарию. Так она прокомментировала поступление в Молдавию партии военной техники из США и подчеркнула, что власти страны под руководством президента Майи Санду продолжают курс на милитаризацию.