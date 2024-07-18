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18:15, 18 июля 2024Бывший СССР

МИД России заявил о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию

Захарова: США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию передачей техники

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

США передачей техники подталкивают Молдавию к украинскому сценарию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Захарова прокомментировала поступление в Молдавию партии военной техники из США. Она подчеркнула, что власти страны под руководством президента Майи Санду продолжают курс на милитаризацию.

«Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан, это подталкивание к реализации украинского сценария», — заявила пресс-секретарь МИД. Дипломат также отметила, что Молдавия признала Россию главной угрозой безопасности страны в стратегии национальной обороны страны на 2024-2034 годы.

Ранее издание Newsmaker сообщило о намерениях правительства Молдавии принять новую Национальную стратегию обороны и объявить Россию главной угрозой безопасности страны.

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      Юрий Леонов
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