МИД России заявил о подталкивании Молдавии к украинскому сценарию

Захарова: США подталкивают Молдавию к украинскому сценарию передачей техники

США передачей техники подталкивают Молдавию к украинскому сценарию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

Захарова прокомментировала поступление в Молдавию партии военной техники из США. Она подчеркнула, что власти страны под руководством президента Майи Санду продолжают курс на милитаризацию.

«Это не открытие школ, не повышение благосостояния граждан, это подталкивание к реализации украинского сценария», — заявила пресс-секретарь МИД. Дипломат также отметила, что Молдавия признала Россию главной угрозой безопасности страны в стратегии национальной обороны страны на 2024-2034 годы.

Ранее издание Newsmaker сообщило о намерениях правительства Молдавии принять новую Национальную стратегию обороны и объявить Россию главной угрозой безопасности страны.