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06:05, 19 июля 2024Мир

Евросоюз приблизил свои санкционные правила к американским

ЕС обновил санкционные правила в части критериев контроля над компаниями

Фото: Yves Herman / Reuters

Рабочая группа советников Европейского союза (ЕС) по международным отношениям обновила санкционные правила в части критериев собственности и контроля над компаниями. На это обратил внимание РБК.

Как пояснила партнер практики банковского права и финансирования Better Chance Виктория Борткевича, в уточненных «Лучших практиках Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер»
критерий владения определяется по правилу «50 процентов и более». При этом правило применяется и к ситуациям, когда совокупная доля владения двух или более подсанкционных лиц в отношении актива превышает установленный порог: например, если организация на 30 процентов принадлежит одному подсанкционному лицу, и на 25 процентов — другому.

Таким образом Евросоюз приблизил свои санкционные правила к американским. Как отмечает издание, американское «правило 50 процентов» в первоначальной редакции было введено в 2008 году, однако в 2014 году принцип был ужесточен.

Ранее Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, введенных в 2014 году.

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      Марина Совина
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