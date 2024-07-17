ЕС согласовал продление экономических санкций против России

ЕС согласовал продление на полгода экономических санкций против России

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, введенных в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в объединении.

«Послы ЕС согласовали новое продление экономических санкций ЕС против России на шесть месяцев», — заявил он.

Отмечается, что санкции будут действовать до конца января 2025 года. Решение о продлении антироссийских рестрикций будет формально утверждено 22 июля на встрече глав министерств иностранных дел Евросоюза.

Ранее введение санкций против России осудил бывший президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не является сторонником таких мер и в равной степени прохладно относится к «наказанию» России за конфликт на Украине и защиту Тайваня от Китая.