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18:50, 19 июля 2024Моя страна

Фотоловушка поймала родившегося в Башкирии зубренка

Фото: Anetam / Shutterstock / Fotodom

Фотоловушка поймала зубренка, который родился в Кугарчинском районе Башкирии. Соответствующим снимком поделился глава региона Радий Хабиров, на это обратили внимание журналисты портала «Республика Башкортостан».

В объектив попало семейство зубров с зубренком, обитающих в Мурадымовском ущелье. На размещенных кадрах маленький зубр прыгает среди взрослых особей. «Похоже, ему нравится в наших башкирских лесах. Надеемся, что малыши в семействе белорусско-башкирских зубров будут появляться и дальше», — написал Хабиров в соцсети.

Ранее в июле двух лисиц запечатлели на «свидании» в российском заповеднике.

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      Карина Черных
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