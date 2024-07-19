ФСБ предотвратила теракт на автовокзале российского города

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

В Ессентуках сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Теракт планировал совершить выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона. Силовики выяснили, что он является членом запрещенной в России международной террористической организации. Мужчину задержали. Из подготовленного им схрона изъяли компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), а дома обнаружили пропагандистские материалы террористического характера. После теракта он планировал уехать в Сирию.

По версии следствия, иностранец изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки СВУ. После он купил составные части, химические вещества и поражающие элементы, чтобы изготовить устройство.

