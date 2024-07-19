Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 19 июля 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале российского города

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Ессентуках сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Теракт планировал совершить выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона. Силовики выяснили, что он является членом запрещенной в России международной террористической организации. Мужчину задержали. Из подготовленного им схрона изъяли компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), а дома обнаружили пропагандистские материалы террористического характера. После теракта он планировал уехать в Сирию.

По версии следствия, иностранец изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки СВУ. После он купил составные части, химические вещества и поражающие элементы, чтобы изготовить устройство.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон рассказал о разговоре с Путиным без съемочной группы и охранников. Какими опасениями с ним поделился президент?

      В работе Windows произошел глобальный сбой

      Клава Кока похвасталась фигурой в бикини на фото с возлюбленным

      В строительстве забора на границе России с Финляндией увидели риски для экологии

      Появились подробности об атаке ВСУ на мужской монастырь под Курском

      В Армении сообщили о крушении самолета

      Раскрыто влияние глобального сбоя Microsoft на работу российских авиакомпаний

      В Китае сообщили о визите в Россию высокопоставленного китайского чиновника

      Депутат Госдумы впервые рассказал о своем самочувствии после нападения на него

      При атаке украинского беспилотника на российский монастырь произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше