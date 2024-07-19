ФСБ задержала планировавшего теракт на автовокзале иностранца

ФСБ задержала уроженца из Центральной Азии за подготовку теракта в Ессентуках

В Ессентуках сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центрально-Азиатского (ЦА) региона, который планировал совершить теракт на автовокзале города. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, иностранец был членом запрещенной в России международной террористической организации. После теракта он хотел уехать в Сирию для вступления в ее ряды. У него дома нашли пропагандистские материалы террористического характера.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках ФСБ предотвратила теракт на автовокзале.

