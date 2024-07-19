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10:00, 19 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего теракт на автовокзале иностранца

ФСБ задержала уроженца из Центральной Азии за подготовку теракта в Ессентуках

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ессентуках сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центрально-Азиатского (ЦА) региона, который планировал совершить теракт на автовокзале города. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, иностранец был членом запрещенной в России международной террористической организации. После теракта он хотел уехать в Сирию для вступления в ее ряды. У него дома нашли пропагандистские материалы террористического характера.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках ФСБ предотвратила теракт на автовокзале.

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