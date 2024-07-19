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10:07, 19 июля 2024Силовые структуры

Готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках боевик дал показания

Задержанный в Ессентуках боевик признался, что планировал теракт по заданию ИГИЛ
Начало событий в новости ФСБ задержала планировавшего теракт на автовокзале иностранца

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках боевик признался, что готовил теракт по заданию «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленник признался, что следовал приказам ИГИЛ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным правоохранителей, боевик после теракта собирался уехать в Сирию для пополнения рядов запрещенной в России международной террористической организации, членом которой стал ранее. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили устроенный им схрон и изъяли оттуда компоненты взрывного устройства, а дома у фигуранта нашли пропагандистские материалы террористического характера.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центрально-Азиатского (ЦА) региона, который планировал совершить теракт на автовокзале города.

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      Анна Габай
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