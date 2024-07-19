Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

Готовивший теракт в Ессентуках гражданин Таджикистана арестован на 2 месяца

Готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках боевик дал показания

Начало событий в новости Готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках боевик дал показания

Пятигорский областной суд на два месяца арестовал готовящего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Он будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 18 сентября 2024 года.

Иностранец признался, что готовил теракт по заданию «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).

Как установил суд, после теракта арестованный собирался уехать в Сирию для пополнения рядов запрещенной в России международной террористической организации. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили устроенный им схрон и изъяли оттуда компоненты взрывного устройства, а дома у фигуранта нашли пропагандистские материалы террористического характера.