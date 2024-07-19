Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 19 июля 2024Силовые структуры

Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

Готовивший теракт в Ессентуках гражданин Таджикистана арестован на 2 месяца
Начало событий в новости Готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках боевик дал показания

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Пятигорский областной суд на два месяца арестовал готовящего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Он будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 18 сентября 2024 года.

Иностранец признался, что готовил теракт по заданию «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).

Как установил суд, после теракта арестованный собирался уехать в Сирию для пополнения рядов запрещенной в России международной террористической организации. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили устроенный им схрон и изъяли оттуда компоненты взрывного устройства, а дома у фигуранта нашли пропагандистские материалы террористического характера.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

      Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

      Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

      400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

      Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

      Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России

      В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

      Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Украина получит от Евросоюза 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше