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17:26, 19 июля 2024Мир

Генконсульство России в Анталье высказалось о деле двух задержанных россиянок

Генконсульство РФ в Анталье следит за делом россиянок под подпиской о невыезде

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Генконсульство России в Анталье внимательно следит за делом двух россиянок, задержанных в Турции и оказавшихся под подпиской о невыезде. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу», — утверждается в комментарии.

Генконсульство сообщило, что после задержания российские дипломаты установили контакт с туристками, «разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам». Кроме того, россиянки получили первичную бесплатную юридическую консультацию.

18 июля Telegram-канал Shot сообщил, что две российские туристки пожаловались на жестоко избивших их полицейских в аэропорту Антальи. Инцидент произошел 6 июня. Россиянки на протяжении полутора месяцев находятся под подпиской о невыезде за оказание сопротивления сотрудникам полиции.

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      Елизавета Мытарева
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