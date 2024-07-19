Генконсульство России в Анталье высказалось о деле двух задержанных россиянок

Генконсульство РФ в Анталье следит за делом россиянок под подпиской о невыезде

Генконсульство России в Анталье внимательно следит за делом двух россиянок, задержанных в Турции и оказавшихся под подпиской о невыезде. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу», — утверждается в комментарии.

Генконсульство сообщило, что после задержания российские дипломаты установили контакт с туристками, «разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам». Кроме того, россиянки получили первичную бесплатную юридическую консультацию.

18 июля Telegram-канал Shot сообщил, что две российские туристки пожаловались на жестоко избивших их полицейских в аэропорту Антальи. Инцидент произошел 6 июня. Россиянки на протяжении полутора месяцев находятся под подпиской о невыезде за оказание сопротивления сотрудникам полиции.