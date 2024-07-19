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19:00, 19 июля 2024Мир

Госдеп признал успех оборонной промышленности России на фоне санкций

Блинкен: Россия обеспечила работу ОПК, несмотря на санкции
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его выступление опубликовано на YouTube-канале Госдепартамента.

Блинкен заявил, что Россия «нашла способы поддерживать работу оборонно-промышленной базы», что позволило ей продолжать спецоперацию на Украине. Госсекретарь также отметил, что российская сторона, стремясь избежать ограничений, «нашла обходные пути, в частности, в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем».

В начале июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также признал, что Россия укрепила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось.

Он добавил, что страны альянса потратили на наращивание военного производства больше времени, чем следовало.

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      Елизавета Мытарева
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