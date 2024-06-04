Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:58, 4 июня 2024Мир

НАТО признало быстрое усиление Россией оборонной промышленности

Столтенберг: Россия усилила оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Peter David Josek / Pool / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News, его слова передает РИА Новости.

Он также посетовал, что страны Североатлантического альянса потратили на наращивание производства вооружений больше времени, чем следовало.

Ранее Столтенберг заявил, что гиперзвуковые ракеты России требуют от НАТО массивной и многослойной системы противоракетной обороны (ПРО). По его словам, Россия действительно интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений, что показывает потребность стран-членов блока в многослойной комбинированной ПРО и противовоздушной обороне (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По приказу Госдепартамента. У военного эксперта Скотта Риттера отобрали паспорт перед поездкой в Россию на ПМЭФ-2024

      В Белом доме прокомментировали влияние суда над сыном на работу Байдена

      Во Франции пришли в ужас от видео с задержанием украинца военкомами

      В НАТО заявили о невозможности России занять Харьков

      Лавров прибыл в Конго

      Подсчитаны траты Швейцарии на мирную конференцию по Украине

      Двум категориям россиян могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

      НАТО признало быстрое усиление Россией оборонной промышленности

      Бастрыкин поручил разобраться в деле оскорбившего россиян таксиста

      Макрона предупредили о возможном ударе Путина из-за решения по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше