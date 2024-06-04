НАТО признало быстрое усиление Россией оборонной промышленности

Столтенберг: Россия усилила оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News, его слова передает РИА Новости.

Он также посетовал, что страны Североатлантического альянса потратили на наращивание производства вооружений больше времени, чем следовало.

Ранее Столтенберг заявил, что гиперзвуковые ракеты России требуют от НАТО массивной и многослойной системы противоракетной обороны (ПРО). По его словам, Россия действительно интенсивно инвестирует в продвинутые системы вооружений, что показывает потребность стран-членов блока в многослойной комбинированной ПРО и противовоздушной обороне (ПВО).