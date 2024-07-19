Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву

Хуситы заявили о ночном ударе по Тель-Авиву с применением БПЛА

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ночной удар по Тель-Авиву с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил представитель группировки Яхья Сариа, передает Sky News Arabia.

«Операция была проведена с использованием нового дрона под названием "Яфа", который способен обходить системы перехвата противника и не может быть обнаружен радарами. Операция успешно достигла своих целей», — рассказал представитель движения. По его словам, хуситы планируют в дальнейшем наносить подобные удары.

Как отмечает телеканал, в ответ на действия хуситов мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил о повышении уровня боевой готовности по итогам ночной атаки.

Ранее стало известно, что по итогам удара БПЛА по Тель-Авиву были госпитализированы восемь человек. При этом сирены воздушной тревоги не сработали, поэтому ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты воздушного пространства.