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09:30, 19 июля 2024Мир

Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву

Хуситы заявили о ночном ударе по Тель-Авиву с применением БПЛА

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ночной удар по Тель-Авиву с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил представитель группировки Яхья Сариа, передает Sky News Arabia.

«Операция была проведена с использованием нового дрона под названием "Яфа", который способен обходить системы перехвата противника и не может быть обнаружен радарами. Операция успешно достигла своих целей», — рассказал представитель движения. По его словам, хуситы планируют в дальнейшем наносить подобные удары.

Как отмечает телеканал, в ответ на действия хуситов мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил о повышении уровня боевой готовности по итогам ночной атаки.

Ранее стало известно, что по итогам удара БПЛА по Тель-Авиву были госпитализированы восемь человек. При этом сирены воздушной тревоги не сработали, поэтому ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты воздушного пространства.

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      Максим Габриелян
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